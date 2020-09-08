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المشتركة تخمد مصادر نيران حوثية استهدفت أحياء شرق وجنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

المشتركة تخمد مصادر نيران حوثية استهدفت أحياء شرق وجنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

أخمدت القوات المشتركة مصادر نيران لمليشيات الحوثي استهدفت الأحياء السكنية شرق وجنوب مدينة الحديدة.

 

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وقالت مصادر ميدانية: إن المليشيات الحوثية استهدفت الأحياء السكنية الواقعة في حي منظر الشعبي التابع لمديرية الحَوَك جنوب مدينة الحديدة، كما استهدفت شرق مدينة الصالح، مستخدمة قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 82، 60، والأسلحة المتوسطة عيار 14.5 وسلاح 12.7 بشكل متواصل.

 

وأكدت المصادر أن القوات المشتركة حددت مصادر النيران الحوثية وقامت بالرد عليها بالسلاح المناسب محققة إصابات مباشرة في جيوب المليشيات تكللت بإخمادها وتكبيدها خسائر فادحة.

 

وكانت القوات المشتركة قد تمكنت من كسر هجوم حوثي مساء يوم أمس في الجبلية تكبدت من فيه المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح جراء خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية ومحاولتها اختراق الخطوط الأمامية لجبهات القتال لكن دون جدوى

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