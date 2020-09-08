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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام ينفذ عملية مسح ميدانية لتطهير مدرسة في ذباب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020
تعز - الخليج 365
نفذ البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام UN عملية مسح ميداني لتطهير مدرسة بني كعب في منطقة العُمري بمديرية ذوباب من الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي قبل دحرها منها.
وقال مصدر عامل في الفريق: إن المهندسين التابعين للفريق نفذوا عملية المسح وتمكنوا من نزع عدد من الألغام مختلفة الأحجام والأشكال التي زرعتها مليشيات الحوثي في المنطقة، وستتواصل العملية حتى تطهيرها من المخاطر التي قد تلحق بالمواطنين.
وكانت مليشيات الحوثي الإرهابية قد زرعت مختلف مناطق الساحل الغربي بحقول من الألغام المنتظمة وغير المنتظمة والأجسام المتفجرة والعبوات الناسفة، وهي تُعدُّ خطرًا على حياة المدنيين، فقد أوقعت قتلى وجرحى من المواطنين الأبرياء.
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