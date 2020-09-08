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إبطال مقعول عبوة ناسفة بين التحيتا والخوخة جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

إبطال مقعول عبوة ناسفة بين التحيتا والخوخة جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

أبطلت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة مفعول عبوة ناسفة زرعتها عناصر متسللة تابعة لمليشيات الحوثي في الطريق الرابط بين مديريتَي التُّحيتا والخوخة جنوبي الحديدة.

 

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وذكر مصدر عسكري أن فريق هندسي تابع للقوات المشتركة وفور تلقيه بلاغ عن وجود عبوة ناسفة نزل إلى المكان وتمكن من إبطال العبوة التي زرعتها المليشيات في الخط الترابي بالطريق الوحيد الذي يربط التُّحيتا بالخوخة، ويمر عبره المواطنين يوميًّا ذهابًا وإيابًا بين المديريتين.

 

 وأوضح المصدر أن القوات المشتركة أمّنت المنطقة وبعد تفكيك العبوة نقلتها الفرق الهندسية إلى مكان آمن.

 

ودأبت مليشيات الحوثي على زرع العبوات الناسفة والألغام في الطرقات العامة والفرعية ومزارع المواطنين بشكل مهول، في سعي منها لإيقاع خسائر بشرية ومادية في صفوف المواطنين الأبرياء.

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