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المليشيا تقصف قرى مأهولة بالسكان جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

المليشيا تقصف قرى مأهولة بالسكان جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

جدَّدت المليشيات الحوثية - الموالية لإيران -، قصف قرى مأهولة بالسكان، في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التُّحيتا جنوب محافظة الحديدة.

 

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وقالت مصادر محلية: إن المليشيات قصفت القرى بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120، وفتحت نيران أسلحتها القناصة والأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وعيار 12.7 استمرت لساعات.

 

وأضافت المصادر أن قصف المليشيات الحوثية المتكرر أثار الرعب في نفوس المواطنين، وسبب حالة من الفزع والهلع في صفوفهم.

 

هذا وتواصل المليشيات الحوثية الخروقات اليومية للهدنة الأممية في قرى ومدن متفرقة جنوب محافظة الحديدة

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