المشتركة تصد محاولة تسلل للمليشيات الحوثية داخل الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

الحديدة - الخليج 365

صدَّت القوات المشتركة في الساعات الماضية محاولة تسلل للمليشيات الحوثية ضمن خروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار داخل مدينة الحديدة غربي اليمن.



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وأفادت مصادر عسكري في القوات المشتركة أن عناصر المليشيات التابعة لإيران حاولت التسلل إلى تبة المنظر الاستراتيجية المطلة على حي المنظر ومطار الحديدة، وباءت بالفشل وبخسائر بشرية في صفوفها.

وأكدت المصادر أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة لتأمين حي المنظر المكتظ بالسكان، الكائن في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة اشتبكت مع عناصر المليشيات قبل اقترابها من خط التماس وأجبرتها على الفرار بعد مصرع وجرح عدد منها.

وذكر المصادر أن تحركات المليشيات وانتشارها كانت مرصودة بدقة؛ الأمر الذي أفقدها عنصر المباغته وجعلها صيدًا سهلًا للقوات المشتركة. وتُعدُّ هذه المحاولة الثانية الفاشلة للمليشيات الحوثية في تحقيق اختراق صوب حي المنظر في 12 يومًا، وذلك في إطار تصعيد يرقى إلى نسف اتفاق ستوكهولم.