شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فضيحة جنسية تهز سلطنة عمان ..55 فتاة مراهقة وشخص واحد .. شاهد ما الذي حدث وكيف انكشف المستور !؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت الشرطة في سلطنة عمان أنها تمكنت من ضبط شخص احتال على 56 فتاة تقريبًا بعد أن وعدهن بتوفير فرص التوظيف والزواج.

وذكرت شرطة عمان السلطانية عبر حسابها في “تويتر”، اليوم الاثنين، تفاصيل القضية، مشيرة إلى أن الشخص المحتال وعد بعض الفتيات بتوفير وظيفة، فيما وعد أخريات بالزواج، حيث تمكن من الاحتيال على 56 فتاة.

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وانتحل المتهم صفة رئيس قسم توظيف بإحدى شركات الطيران عبر إنشاء حساب وهمي في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف استدراج ضحاياه بطلب السيرة الذاتية والصور الشخصية، بحسب الشرطة.

وأوضحت أنه بعد استدراج المحتال لهن بأول خطوة، يقوم لاحقًا عبر برامج تواصل مختلفة، بطلب صور “غير محتشمة” منهن وابتزازهن بعدها.

ولفتت شرطة عمان السلطانية إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المتهم، الذي لم تكشف عن هويته.

وراجت الكثير من شكاوى ابتزاز الفتيات في الآونة الأخيرة بين عدد من الدول العربية وفق معلقين، مشيرين إلى أنه تم استدراج الكثير من الفتيات على وظائف تبين فيما بعد أنها وهمية، غير أن بعضهن وقع فريسة للشروط التي طُلبت منه من أجل التوظيف، فتورطن بعد ذلك بتهديدات بنشر صورهن وعمليات ابتزاز.

ووجه العديد من المتخصصين تحذيرا للفتيات حول عمليات ابتزاز مقابل التوظيف أو استدراجهن بأكذوبة الوظائف، لافتين إلى أن هناك من يستغل حاجه الفتيات للوظائف ويحاولون من خلال هذه الحاجة الوصول إلى غاياتهم.

وتم نشر العديد من الرسائل عبر تطبيق واتساب لعمليات استدراج الفتيات من قبل شخصيات تحمل مناصب وهمية من خلال مواقع التوظيف الإلكترونية.

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وانتشرت مواقع التوظيف الإلكترونية بصورة كبيرة مؤخرا وتم الإعلان عنها في مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة تجذب من يعانون من البطالة، مؤكدة لهم مصداقيتها بوعود كاذبة تكمن كلها في الاحتيال والتزييف، ويدّعي القائمون على هذه المواقع قدرتهم على توفير الوظائف.