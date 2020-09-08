شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية : أربع معلمات يفاجئن الجميع ويتزوجن سائقهن الخاص ويخصصن له رأتب شهري .. وعند سؤالهم عن السبب كشفو عن مفاجئة لم يتخيلها أحد ..هذا ماكان يفعله السائق معهم أثناء توصيلهم للمدرسة ودفعهم للزواج منه !؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قررت 4 معلمات سعوديات الزواج من سائقهن الذي كان يوصلهن إلى مقر مدرستهن في إحدى القرى النائية بمنطقة "الباحة" بالسعودية لما "يتمتع به من أخلاق حميدة" بحسب إفادتهن.

وقد وافق الرجل على العرض المغري حيث اتفق الجميع على البقاء سويا في تلك القرية بدلا من إرهاق الرحلة اليومي مع تخصيص راتب شهري للزوج.

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• السعودية : أربع معلمات يفاجئن الجميع ويتزوجن سائقهن الخاص ويخصصن له رأتب شهري .. وعند سؤالهم عن السبب كشفو عن مفاجئة لم يتخيلها أحد ..هذا ماكان يفعله السائق معهم أثناء توصيلهم للمدرسة ودفعهم للزواج منه !؟

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وبحسب صحيفة "الوطن" السعودية، فقد أكمل السائق السعودي بالفعل مراسم الزواج من المعلمات الأربع دفعة واحدة وبشكل مبسط ومختصر وسط دهشة الجميع.

ويبدو أن المعلمات قررن "التطبيق العملي" لما تناوله مسلسل "طاش ما طاش" الذي عرضته قناة "إم بي سي " في شهر رمضان الماضي،، حيث تحدثت إحدى الحلقات عن 4 معلمات قررن الاقتران بسائقهن وشقيقه وتخصيص راتب شهري للسائق الذي كان يقلهن يوميا من الرياض إلى إحدى المناطق النائية. والطريف أن حلقة "طاش ما طاش" أظهرت السائق وشقيقه وهما يرتديان الفستان بينما ارتدت النساءالبشت