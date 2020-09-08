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صنعاء - ياسمين الخيامي - ‏تقرير أمريكي يحبط قادة الانتقالي ويؤكد عدم قدرتهم على تحقيق الانفصال مهما بلغ حجم الدعم الاماراتي

2020/09/08 الساعة 09:40 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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