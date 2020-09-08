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صنعاء - ياسمين الخيامي - مسؤول حوثي رفيع يبدي استعداد الحوثيين للتصالح مع اسرائيل وفق هذه الشروط

2020/09/08 الساعة 09:11 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

قال القيادي الحوثي البارز حسين العزي أن ميليشياته جاهزة للتصالح مع أي طرف يمني أو أجنبي بشروط خاصة.

وأضاف العزي في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر "إن جاهزيتنا عالية للتصالح والمصالحة والسلم والسلام مع أي يمني أوعربي أوأعجمي أومسلم أوغير مسلم شخصا كان أوتنظيما أونظاما أودولة أوأي جهة".

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مسؤول حوثي رفيع يبدي استعداد الحوثيين للتصالح مع اسرائيل وفق هذه الشروط

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وأشار العزي إلى ميليشياته ترفض السلام والتصالح مع "القاعدة وداعش حتى يعودوا لسماحة الإسلام" ..وأضاف أن ميليشياته مستعدة للتصالح مع اسرائيل بشرط أن "يترك فلسطين للفلسطينيين أويصبح مسالماً في إطار وذمة الدولة الفلسطينية"