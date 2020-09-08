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يزيد بن سلمان - شبوة - الطوارئ تعلن آخر إحصائيات فيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، اليوم الاثنين تسجيل حالتي إصابة جديدتين في اليمن . وقالت اللجنة في بيان لها إنها سجلت حالتين جديدتين في حضرموت .

Advertisements كما أعلنت عن تسجيل حالة تعاف وحالة شفاء في محافظة حضرموت أيضا. وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة في اليمن حتى مساء اليوم الاثنين (1989) منها (573) حالة وفاة و(1201) حالة تعاف، ولا يشمل ذلك مناطق سيطرة الحوثيين.

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