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يزيد بن سلمان - شبوة - لغم حوثي يودي بحياة امرأة وحفيدتها شرقي تعز



قتلت امرأة في العقد الخامس من عمرها وحفيدتها، الأحد، بانفجار لغم زرعته جماعة الحوثي في محافظة تعز (جنوب غرب البلاد).

وقال المرصد اليمني للألغام، إن السيدة "أسيا محمد صالح الشجري (55 عاما)، وحفيدتها ميسون وهيب محمد العزيبي (8 سنوات) لقيا حتفها بانفجار لغم حوثي في منطقة "حوامرة" بمديرية ماوية شرق محافظة تعـز".

والسبت، قتل 4 أطفال وجرحت امرأتان في انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون حوثيون على طريق رئيسي بمنطقة الكراع في مديرية بيحان بمحافظة شبوة، وفقاً لذات المصدر.

