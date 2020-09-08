شكرا لبحثكم عن خبر معارك حامية الوطيس في الجوف ومقتل العشرات من الطرفين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قتل 28 من قوات الحوثيين والقوات الحكومية، في المواجهات المستمرة بمحافظة الجوف شمال البلاد.

وقال مصدر عسكري إن إن "المواجهات المسلحة التي بدأت في وقت متأخر الأحد ما زالت مستمرة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين للسيطرة على مناطق رئيسية في محافظة الجوف"، وفقاً لوكالة أنباء الصين "شينخوا"

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ، أن القتال خلف قرابة 18 قتيلاً من الحوثيين و 10 من أفراد القوات الحكومية ، فيما أصيب العشرات الإصابات من الجانبين.



وأشار إلى أن القوات الحكومية عازمة على طرد الحوثيين من مناطق استراتيجية بالجوف ، لكن القتال اتسع أكثر في المحافظة.

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وذكر المصدر أن "الحوثيين شنوا مقاومة شرسة ونجحوا في إعاقة تقدم القوات الحكومية في الجوف حتى اللحظة".

فيما أكد مصدر عسكري آخر أن الحوثيين أحرزوا تقدماً على الأرض واستولوا على مناطق في محافظة مأرب المجاورة الغنية بالنفط.

وأفادت مصادر محلية أن طائرات التحالف بقيادة السعودية شنت سلسلة غارات جوية على مناطق سيطرة الحوثيين في محافظتي الجوف ومأرب.

وتسيطر جماعة الحوثيين على جزء كبير من الجوف فيما تحاول القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي الذي تقوده السعودية استعادة المحافظة.