شكرا لبحثكم عن خبر "الكوري" يكشف أبرز المخاطر الحقيقية لانفجار"خزان صافر" والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
تحدث خبير يمني عن المخاطر "الحقيقية التي يتعرض لها خزان صافر جراء عدم الصيانة في الحديدة.
ونقلت وكالة الأنباء الصينينة "شينخوا" في مقابلة مع الخبير اليمني في الأحياء البحرية عبد السلام الكوري أن المخاوف من انفجار الخزان صافر "حقيقية".
وأرجع الكوري (يعمل أستاذا للأحياء البحرية في جامعة الحديدة) سرعة تهالك جسم السفينة إلى الطقس الحار ومعدل الرطوبة المرتفع والملوحة العالية في البحر الأحمر.
واعتبر أن المخاطر المترتبة على الانفجار تتمثل في أن هناك أكثر من 100 ألف صياد يمني سيتوقفون عن العمل، بالإضافة إلى تدمير التنوع البيئي للبحر الأحمر، وإغلاق ميناء الحديدة، وتلويث حواف الجزر خصوصا جزيرة كمران لقربها من الناقلة.
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