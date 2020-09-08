شكرا لبحثكم عن خبر مستشار "المقدشي" يطالب الرئيس هادي بسرعة إنهاء الاتفاق واتخاذ قرارات مفصلية لتغيير مجريات الواقع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - طالب مستشار وزير الدفاع اليمني العقيد "يحيى أبو حاتم" من الرئيس هادي اتخاذ قرارات مفصلية وهامة لمواجهة الحوثيين. وقال مستشار المقدشي في تغريدة له "نطالب رئيس الجمهورية باتخاذ قرارات مفصلية اليوم وليس غدا .

Advertisements وأضاف أن القرارات التي يتوجب على الرئيس هادي اتخاذها لقلب موازين المعركة والتصدي لمحاولات الحوثيين وهجماتهم الشرسة. : _ إنهاء اتفاقية السويد وتفعيل جبهة الحديدة. _ تواجد الحكومة داخل الأراضي اليمنية المحررة. _تحريك كل الجبهات العسكرية. وتأتي هذه المطالب في الوقت الذي تخوض فيه جماعة الحوثي مواجهات طاحنة مع قوات الجيش في محاولة للسيطرة على محافظة مأرب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مستشار "المقدشي" يطالب الرئيس هادي بسرعة إنهاء الاتفاق واتخاذ قرارات مفصلية لتغيير مجريات الواقع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.