شكرا لبحثكم عن خبر قائد عسكري يؤكد استعادة 15 عربة مدرعة وكميات كبيرة من الأسلحة في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال العقيد "فيصل ناصر مختار"، رئيس شعبة التوجيه المعنوي بالمنطقة العسكرية السابعة :"إن أبطال الجيش والمقاومة يلقنون المليشيا الحوثية الهزائم والخسائر، التي لا تنسى، نظراً للأعداد الكبيرة التي تزج بهم إلى الموت".

وأضاف ناصر في تصريح نقله عنه"سبمتبر نت" أن الجيش خلال الـ"7" الأيام الماضية استعاد مواقع عسكرية مهمة في نجد العتق، إضافة إلى استعادة آليات عسكرية، وتدمير أخرى خلال المعارك.



وأكد أن 15 عربة تم استعادتها من الجماعة، وعدداً من الأسلحة الثقيلة والعشرات من "العيارات" المتوسطة وكميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة "الكلاشينكوف".

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ووجه العقيد فيصل ناصر رسالته إلى المواطنين، ممن يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة بأن عليهم المحافظة على أولادهم وشبابهم، وعدم السماح لمن يعبث بهم، ويسوقهم إلى حتفهم، مشيراً إلى أن المليشيا تترك جثث القتلى، كما هي في الشعاب والأدوية.

وأضاف أن "معنويات الجيش كبيرة وفي صمود راسخ، وأن النصر قريب، وسيأتي من ثبات المقاتلين، الذين يجرعون الجماعة الحوثية الانكسارات، والهزائم، في مختلف الجبهات التي تواجه مشروع الحوثي التدميري".