شكرا لبحثكم عن خبر بالصور.. تظاهرة في تعز تطالب بإغلاق أحد المستشفيات ومحاكمة إدارته! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تظاهر العشرات من أبناء محافظة تعز اليوم الاثنين للمطالبة بإغلاق أحد مستشفيات المدينة بعد وفاة أحد أطفالها نتيجة خطأ طبي .

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بإغلاق مستشفى الحكمة التخصصي..محملين إدارة المستشفى وكادره الطبي مسؤولية وفاة الطفلة "لمى هزبر" ومعتبرين حادثة وفاتها جريمة قتل نُفذت بأيادي منتسبي المستشفى.



كما طالبوا بمحاكمة قتلة الأطفال مؤكدين أن ذلك مطلب شرعي لن يتنازلوا عنه كون الطفلة "لمى" ليست الضحية الأولى ولكنها ستكون الأخيرة ، كما جاء في شعارات التظاهرة.

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وكانت الطفلة"لمى هزبر" قد توفيت في مستشفى الحكمة التخصصي نتيجة خطأ طبي وهو ما اعتبره المتظاهرون جريمة قتل تستوجب محاسبة مرتكبيها.