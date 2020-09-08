شكرا لبحثكم عن خبر "المشاط" يتحدث عن خسارة كبيرة لجماعته في محافظة البيضاء ..هذا ما قاله! والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
اعترفت جماعة الحوثي الانقلابية بوفاة أحد محافظيها موضحةً أن سبب وفاته كان مرضا عضالا ألم به .
وبعث مهدي المشاط رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للانقلابيين برقية عزاء ومواساة في وفاة محافظ محافظة البيضاء علي محمد المنصوري إثر مرض عضال ألم به ، حد قوله.
وأشار المشاط إلى أن" الشيخ علي المنصوري" كان له موقف واضح ورافض للتحالف العربي ..ؤكدا أن رحيله مثل خسارة كبيرة على محافظة البيضاء .
وكانت مصادر عسكرية تحدثت في وقت سابق عن مقتل الشيخ المنصوري جراء تأثره بإصابة تعرض لها خلال معارك مع القوات الحكومية في محافظة البيضاء.
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