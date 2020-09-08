شكرا لبحثكم عن خبر الجيش الوطني يتقدم في النضود.. ومصادر حوثية: الميليشيا تسيطر على مديرية جديدة في مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول نشطاء موالون لميليشيا الحوثي الانقلابية اليوم الاثنين صورا زعموا أنها لقيادات حوثية في مركز مديرية الرحبة بمحافظة مأرب.

وأضاف النشطاء بأن الميليشيا تمكنت من السيطرة على مركز مديرية الرحبة غربي بمحافظة مأرب.

من جانب أخر أفادت مصادر عسكرية بتقدمات كبيرة لقوات الجيش الوطني بجبهة النضود بمحافظة الجوف.

وبحسب المصادر فإن الجيش الوطني أحرق ثلاثة أطقم تتابعة لميلشيا الحوثي الانقلابية.

وأكدت المصادر سقوط عشرات القتلى والجرحى من أفراد الميليشيا الحوثية في جبهة النضود في محافظة الجوف.

ويأتي هذا بالتزامن مع تعزيزات عسكرية كبيرة لقوات الجيش الوطني نحو مديرية ماهلية.

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