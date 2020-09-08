اختطفوه وأعدموه ورموا جثته.. مقتل شاب بعد سنوات من الاخفاء في سجون الإمارات بعدن

قتل شاب بطريقة بشعة بعد أيام خروجه من إحدى السجون التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في مدينة عدن (جنوب اليمن).

وقالت مصادر محلية "أن الشاب "خالد مأمون عبده أحمد" أحد أفراد المقاومة ضد الحوثيين في مدينة القلوعة بعدن، قتل أمس الإثنين بعد أيام من اختطافه في سجون الانتقالي للمرة الثالثة".

وأفادت المصادر "أن مجهولون أعدموا الشاب "خالد مأمون"، وعذبوه بوحشية، ورموا جثته في منطقة الممدرة شرق ⁧‫مدينة عدن‬⁩".

وكان الشاب "خالد مأمون"‬⁩ أُختطف وأخفي قسرا في سجون الإمارات السرية لمدة عامين ثم أفرجت النيابة العامة عنه، ثم تعرض للاختطاف من قبل ميلشيات الانتقالي مرة أخرى ثم أُفرج عنه، ثم قاموا باختطافه قبل أيام ولم يفرج عنه إلا جثة أمس الاثنين.

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وقالت المحامية هدى الصراري "أن الضحية "خالد مأمون" كان معتقل ثلاثة اعوام لدى سجن التحالف التابع للقوات الاماراتية تلقى التعذيب والمعاملة القاسية خرج قريبا ليتم اختطافه وتصفيته بهذه الطريقة البشعة".

وأضافت - في تغريدات على حسابة في "تويتر" - "عودة الاغتيالات لواجهة عدن غرضها تصفية من لديه اي معلومات تٌدين المنتهكين والمسؤولين عن الجرائم".

وتابعت الصراري "أن مأمون كان مخفي قسرا كذلك في قاعة الوضاح وتلقى التعذيب ثم نقل لسجن التحالف ليتلقى دورة اخرى من فنون التعذيب القاسي".

ولفتت "أن الضحية كان من ضمن المخفيين والمعتقلين الذين استمعت لهم حينما خرجوا من غياهب هذه السجون والمعتقلات التي يحدث بها مالم يتخيله عقل انسان".