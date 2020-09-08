شكرا لبحثكم عن خبر ردا على حكم الشرعية بإعدام 5 حوثيين.. مليشيا الحوثي تصدر حكم بإعدام أكثر من 100 مسؤول حكومي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت محكمة تابعة لجماعة الحوثي الاثنين بإعدام 109 مسؤولين وقادة عسكريين في الحكومة اليمنية، بتهم عدة، أبرزها التخابر مع السعودية.

جاء ذلك ردا على الحكم الذي أصدرته محكمة عسكرية تابعة للحكومة اليمنية بمحافظة مأرب، الأحد الماضي، يقضي بإعدام 5 حوثيين، إثر إدانتهم باتهامات عدة، أبرزها "تنفيذ اغتيالات ضد عسكريين بالجيش اليمني، وزرع عبوات ناسفة".

وقالت وكالة "سبأ" الحوثية، إن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء، أدانت 109 أشخاص، بتهم انتحال الصفة والتحريض والمساعدة للحكومة الشرعية والتحالف العربي.

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وأضافت، انه قضى منطوق الحكم، بإدانة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام، ومعاقبتهم بالإعدام تعزيرا، ومصادرة جميع أموالهم العقارية والمنقولة الموجودة داخل اليمن وخارجه، وتوريدها إلى الخزينة العامة للدولة".

وألزمت المحكمة الحوثية، المحكوم عليهم، بتسليم مبلغ أربعة ملايين ريال يمني للمحامين المتولين الدفاع عنهم. كما قرّرت المحكمة عدم قبول الدعوى ضد ثلاثة أشخاص آخرين، لسبق الفصل فيها.

وكانت مليشيا الحوثي قد اصدرت قرارت تقضي بالحجز والتحفظ على ممتلكات 75 عسكريا بارزا بالحكومة اليمنية.