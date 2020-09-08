شكرا لبحثكم عن خبر ​موجة نزوح كبيرة من مأرب بالتزامن مع احتدام المواجهات بين الجيش والحوثيين في أطراف المحافظة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الاثنين، نزوح 334 أسرة في محافظة مأرب خلال أسبوع بسبب تصاعد القتال بين القوات الحكومية والحوثيين.

وأوضحت المنظمة في تقرير لها، أنه بين 30 أغسطس و 5 سبتمبر، تتبعت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة 543 أسرة أو 3258 فردًا نزحوا مرة واحدة على الأقل.

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وأشارت المنظمة إلى أنه تم رصد 334 أسرة نازحة في محافظة مارب، منها 153 أسرة في مركز المحافظة، و9 أسرة في مديرية رحبة، و90 أسرة في مديرية الجوبة.

ومنذ أسابيع تصاعدت المعارك في محافظة مأرب، إثر هجوم واسع شنته جماعة الحوثي على المحافظة الغنية بالنفط والمكتظة بآلاف الأسر النازحة.

وتقدر المنظمة الدولية أنه منذ مطلع العام الجاري إلى 5 سبتمبر، نزحت 22 ألف و342 أسرة أو 134 ألف و52 فردًا قد تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل.