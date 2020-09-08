شكرا لبحثكم عن خبر ولادة متغير مناخي جديد في اليمن والسعودية وعمان قد يصل إلى ”الاعصار” والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - ‏‏‏

توقع فلكيين وجهات طقس، اليوم الإثنين، بولادة متغير مناخي جديد في بحر العرب نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وأشاروا إلى أنه من المحتمل حسب آخر التحديثات، أن تتجه الحالة المناخية، إلى غرب عمان وشرق اليمن، وصولا إلى جنوب السعودية.

ولفتوا الى أن الحالة قد تصل مبدأيا الى درجة إعصار، مع احتمال تحولها الى فيضانات غير مسبوقة، وفق توقعات غير نهائية.

وتشهد منطقة جنوب شرق البحر العربي اضطرابات جوية، يتوقع أن تتقدم غربا و تصل إلى وسط جنوب البحر العربي من اتجاه محافظة سقطرى؛ وفقا للخبير في الطقس، جميل الحاج.

ونوه الخاج بأن هذه الاضطرابات ستنحرف من اتجاه سقطرى ثم تعود شرقا نحو سواحل الهند، ثم تتحرك شمالا بمحاذاة ساحل الهند حتى تصل شمال شرق البحر العربي، و المنطقة الأخيرة خالية من رياح القص.

ولفت الحاج الى أن هناك مسارين محتملين للاضطرابات، إما تنحرف شمال شرق و تدخل الهند و باكستان، أو تنحرف شمال غرب و تدخل سلطنة عمان. وذكر بأن هذا المسار سيوصلها إلى اليمن، ما سيجلب الخير لليمن منتصف شهر سبتمبر الجاري.

و استدرك: حتى الآن لا يوجد شيء واضح، رياح القص تنحسر بشكل متسارع من شمال البحر العربي و سواحل اليمن و عمان وبرهما.

و لفت إلى أن الصورة ستتضح أكثر يوم ١٣ سبتمبر الجاري.