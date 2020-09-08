شكرا لبحثكم عن خبر لحسم المعركة مع المليشيات.. الحكومة الشرعية تدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى ”ماهليه” والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - دفعت قوات الجيش الوطني، اليوم الإثنين، بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مديرية ماهلية جنوب محافظة مأرب شرقي اليمن.

وأكدت مصادر ميدانية، إن القوات الحكومية في مأرب، دفعت اليوم بتعزيزات كبيرة، تضم آليات عسكرية حديثة والمئات من الجنود، إلى مديرية ماهلية جنوب المحافظة.

وبحسب المصادر، فإن التعزيزات العسكرية جاءت من أجل حسم المعركة مع المليشيات وتحرير المديرية بالكامل من الحوثيين.

والسبت، وصلت تعزيزات عسكرية للقوات الحكومية إلى ماهلية، التي تشهد معارك عنيفة بين الجيش والحوثيين، وذلك بعد أن سيطرة المليشيات على مركز المديرية.

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وعن المستجدات، أكدت المصادر، أن معارك عنيفة تخوضها قوات الجيش والمقاومة ضد مليشيات الحوثي في جبهة ماهلية، وتمكنت من خلالها تحرير مواقع جديدة بالمديرية.

وحاصرت قوات الجيش الوطني مجموعة من عناصر مليشيات الحوثي عقب تسللهم إلى أحد المواقع العسكرية في وادي اللب بمديرية ماهلية، وتمكنت من القضاء عليهم جميعا، وأحرقت أحد الأطقم القتالية.

وكانت قوات الجيش استعادت، الخميس، موقع "الخرابة" الاستراتيجي، المسيطر على منطقة العمود مركز مديرية "ماهلية" ومواقع أخرى داخل المنطقة، كانت ميليشيا الحوثي قد سيطرت على عليها خلال الأيام الماضية.