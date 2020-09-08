شكرا لبحثكم عن خبر أول تعليق من الرئيس هادي في وفاة رئيس الوزراء الأسبق والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إن الوطن خسر برحيل رئيس الوزاء اليمني الأسبق عبدالقادر باجمال، رجلاً مخلصاً في أداء المسؤوليات الملقاة على عاتقه بكل جدارة وكفاءة عالية من خلال المواقع القيادية التي شغلها.

ونعى الرئيس هادي اليوم ، وفاة عبدالقادر باجمال، الذي انتقل إلى جوار ربه، اليوم الإثنين، بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء لخدمة الوطن.

وأشاد رئيس الجمهورية بمناقب الفقيد وأدواره النضالية والقيادية بمختلف المناصب التي تقلدها خلال مسيرة حياته الحافلة في خدمة وطنه وقضاياه العادلة والعمل من أجل نهضة الوطن ونظامه الجمهوري.. مؤكدا أن الفقيد كان رجل ادارة ودولة ونموذجا لرجل الدولة الوطني المخلص المتفاني في أداء واجباته ومسؤولياته.

وعبر الرئيس هادي عن خالص تعازيه الحارة ومواساته العميقة لأبناء الشعب اليمني وكافة أفراد وأسرة وذوي فقيد الوطن عبدالقادر باجمال بهذا المصاب الأليم، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أبناء الشعب اليمني وأفراد أسرته الصبر والسلوان.