شكرا لبحثكم عن خبر خلال ساعات فقط.. أكثر من 25 غارة جويه على الحوثيين في محافظتي مارب والجوف والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - نفذت مقاتلات التحالف العربي، خلال الساعات القليلة الماضية، أكثر من 25 غارة على الحوثيين جلها في محافظتي مارب و الجوف وغارة أخرى على محاولة فاشلة لعناصر حوثية انتحارية للتسلل قبالة نجران .
وقالت مصادر إعلامية رصدها "المشهد اليمني" إن 17 غارة تم تنفيذهن على مناطق متفرقة من مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف .
وأضافت المصادر أن 7 غارات أخرى تم تنفيذها على تحركات فلول المليشيا الحوثية في محافظة مارب منها 6 غارات لطيران على مديرية ماهلية والسابعة على مديرية مجزر .
هذا ومازالت المليشيا الحوثية تنتحر على أطراف إقليم سبأ نتيجة لغارات الطيران بالإضافة إلى هجمات وصمود قوات الجيش الوطني ورجال القبائل والمقاومة الشعبية والتي كسرت شوكة المليشيا في محافظات مارب و الجوف والبيضاء .
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