مسام يعلن نزع 1,353 لغماً خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مسام يعلن نزع 1,353 لغما خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر
الثلاثاء 8 سبتمبر 2020
الخليج 365
أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن" مسام" عن 1,353 لغماً خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2020م زرعتها المليشيات الحوثية المدعومة ايرانيا.
وقال المركز في بيان له، ان الالغام التي انتزعها منها 18لغماً مضادة للأفراد، و277 لغما مضادة للدبابات، و 1,049 ذخيرة غير متفجرة.
واضاف ان إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن بلغ 183,581 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن.
واتهم المركز المليشيات الحوثية إخفاء الألغام بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
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