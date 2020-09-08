شكرا لبحثكم عن خبر قبائل الحداء في ذمار تنتفض ضد مليشيا الحوثي وتحشد العشرات من المقاتلين لمناصرة ”الزورب” في حربهم ضد الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، بأن قبائل الحداء في محافظة ذمار دشنت موجة جديدة من مقاومة الميليشيات الحوثية الانقلابية، ومشروعها في اليمن، وحشدت العشرات من أبنائها لمناصرة قرية "الزورب" في البيضاء في حربها ضد الحوثيين.

وقالت مصادر محلية، إن اكثر من 200 مسلح من ابناء قبيلة الحداء وصلوا مساء اليوم الإثنين، الى قبيلة قيفه لمناصرة الزوب في حربهم ضد مليشيات الحوثي الإنقلابية.

يأتي ذلك بعد أن سيطر مسلحو القبائل، اليوم الاثنين، على قرية الزوب بمديرية القريشية في محافظة البيضاء، وشن المليشيات الحوثية قصف بالدبابات والأسلحة الثقيله على منزال المواطنين بالقرية.

وكانت مصادر محلية قالت، إن مسلحين من أبناء قبائل قرية الزوب استعادوا السيطرة على المنطقة بالكامل بعد مواجهات عنيفة مع مسلحي مليشيات الحوثي الانقلابية منذ مساء الأحد، بعد أيام من اقتحامها من قبل المليشيات.

Advertisements

وأضافت المصادر، أن المواجهات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر مليشيات الحوثي، وإحراق عدد من الأطقم والعربات العسكرية التابعة للمليشيات.

وأشارت إلى أن مسلحي القبائل استولوا على مخازن الأسلحة، بعد أن طردوا ما تبقى من عناصر المليشيات الحوثية.

وذكرت المصادر أن مليشيا الحوثي وعقب طردها من القرية لجأت إلى قصف المنازل بالدبابات والصواريخ، وسط أنباء عن سقوط ضحايا من المدنيين.

وقبل أيام، اقتحمت مليشيات الحوثي قرية الزوب بعشرات الآليات بعد قصف مدفعي وصاروخي عنيف أستهدف منازل المواطنين ما أسفر عن مقتل وإصابة عددا من المدنيين بينهم نساء وأطفال، كما قامت بتفخيخ وتفجير ثلاثة منازل لمواطنين.