تعرف على سر وتوقيت الهجوم الانتحاري المستمر لمليشيا الحوثي ومحاولتها إسقاط مارب

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشف عسكريون وسياسيون، عن سر الهجوم الانتحاري المستمر لمليشيا الحوثي ومحاولتها إسقاط مارب.

ودعا سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة المتحدة الدكتور ياسين سعيد نعمان، جميع القوى المنضوية في التحالف "المقاوم للمشروع الايراني"، إلى التصدي لهجوم الحوثيين المستميت نحو مدينة مارب.

و أكد نعمان في نشر مقتضب على صفحته بالفيسبوك، على أنه "لا خيار أمام الجميع سوى التصدي للهجوم الحوثي وإبقاء مارب مركز الثقل في معادلة المواجهة".

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و أعتبر أن استهداف مارب يعكس ادراك الحوثي أكثر من غيره، أهمية اتفاق الرياض في إعادة بناء استراتيجية المواجهة لمشروعه الانقلابي، فقرر أن يربك المشهد كله باستهداف مارب، أهم مركز في الحشد العسكري والسياسي والمعنوي في هذه المواجهة.

ويأتي الهجوم الانتحاري المستمر للحوثيين على مارب، لرغبتهم في أن يأتي 26سبتمبر ذكرى الثورة المجيدة الذي انهت الحكم السلالي و الامامة الكهنوتية، الا وقد حققوا نصر في مارب لتوجيه رسالة لليمنيين في ذكرى الثورة بانهم عائدون، وتوجيه ضربة للجمهورية والنظام الجمهوري؛ وفقا لمصدر عسكري.

وهاجمت المليشيا اليوم، بقوة عسكرية كبيرة، وتمكنت من السيطرة على الصدارة آخر مناطق مديرية ماهلية وقطع خط الإمداد الوحيد لمديرية رحبة وجبهة المشيريف والذي كان يتفرع من منطقة الصدارة عبر طريق جبلية؛ غير أن أبطال الجيش اليمني المسنودين بالقبائل تمكنوا من سحق عشرات الحوثيين في الجبهات الجنوبية والغربية والشمالية للمحافظة.