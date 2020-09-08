شكرا لبحثكم عن خبر خبير عسكري : مرحلة إسقاط مأرب إنتهت وبدأت معركة إستعادة الجوف من يد المليشيات الحوثية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال خبير ومحلل عسكري إن مرحلة القلق من سقوط محافظة مارب بيد الحوثيين انتهت تماماً، وفقاً لعدة معطيات جوهرية.

وقال عبدالعزيز الهداشي أن جماعة الحوثيين جربت كل شيء واستنفدت جميع الخيارات المتاحة لديها لتحقيق اختراق في جبهة مارب ولم تنجح.

وأضاف: الحوثي جرب الهجوم الشامل وفشل.. الحوثي أراد حصار مأرب وخنقها وفشل.. جرب الحوثي المناورات بهجوم ثانوي والهجوم الرئيسي من محور أخر وفشل.. حاول تفجير الأوضاع الأمنية من الداخل وفشل.. قام الحوثي بقصف مأرب بالباليستي والجوال والمسير وفشل.

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وتابع: أقول بكل ثقة لكل المرجفين مرحلة إسقاط مأرب انتهت وبدأت معركة إستعادة الجوف وليخسأ المرجفين.

وتحاول مليشيات الحوثي الدخول الى مأرب الا ان استبسال الجيش الوطني و رجال القبائل حال دون ذلك وتسبب في هزائم كبيرة للحوثيين .

يذكر ان الجيش الوطني استطاع تحقيق تقدم واسع في جبهات الجوف مسببا خسائر كبرى في صفوف المليشيات الحوثية