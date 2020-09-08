شكرا لبحثكم عن خبر رحيل ”باجمال”.. وقع إتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والقائل: من لم يغتني في عهد الرئيس صالح فلن يغتني بعد (سيرة ذاتية) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - توفي اليوم الاثنين رئيس الوزراء اليمني الاسبق عبد القادر باجمال في المملكة الاردنية عن عمر 67 , و بعد سنوات من اصابته بجلطة دماغية.

ويعد عبد القادر باجمال خامس رئيس وزراء في الجمهورية اليمنية خلال عشر سنوات.

من مواليد منطقة الغرفة في محافظة حضرموت عام 1946 ومن أنصار الرئيس السابق علي ناصر رئيس ما كان يسمى بجمهورية اليمن الديمقراطية، وغادر عدن إلى صنعاء عام 1986 ضمن الفريق الذي هزم في أحداث يناير التي أدت إلى مقتل عشرة آلاف شخص في صراع الأجنحة داخل الحزب الاشتراكي.

تلقى تعليمه في القاهرة وتخرج في كلية التجارة وانضم إلى حزب المؤتمر الشعبي الحاكم عام 1990 عقب إعلان الجمهورية اليمنية، بعد توحيد شطري اليمن.

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عين وزيرا للطاقة عام 1985 في جنوب البلاد بعد أن شغل موقع نائب وزير الصناعة في عام 1978 وقبلها نائب وزير التخطيط، كما عين في دولة الوحدة نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للتخطيط منذ عام 1994، وقد شغل موقع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية منذ 16 مايو 1998.

كلفه الرئيس اليمني علي عبدالله صالح يوم 31/3/2001 بتشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة رئيس الوزراء عبد الكريم الاريانى ويرى باجمال أن أهم أولويات الحكومة المقبلة هي مكافحة الفساد والاستمرار في برنامج الإصلاحات الاقتصادية واستقرار الأوضاع الأمنية.

وكان ضمن وفد يمنى إلى السعودية برئاسة الشيخ عبد الله بن حسين الأحمرو رئيس البرلمان وعضوية عبد القادر بإجمال نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط، وعبده على عبد الرحمن نائب وزير الخارجية، وذلك لأجراء مباحثات مع الجانب السعودي بشأن ترسيم الحدود , والتي انتهت بمعاهدة جدة اتفاقية عقدت في 12 يونيو (حزيران) 2000 م بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية لترسيم الحدود النهائية ولحل الخلافات المتعلقة بها التي دامت لأكثر من 60 عاماً .

وفي 26 أبريل 2008، دخل عبد القادر باجمال الأمين العام للحزب الحاكم في اليمن (المؤتمر الشعبي العام) ورئيس الحكومة اليمنية السابقة في حالة غيبوبة إثر إصابته بجلطتين متتاليتين (قلبية ودماغية) في سنغافورة.

وبعد رحلة علاجية في سنغافورة وبريطانيا والأردن عاد إلى اليمن في 16 يناير 2010, ثم الى الاردن حيث توفي اليوم رحمه الله .