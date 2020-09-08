شكرا لبحثكم عن خبر أعمال شغب و”مسيلات دموع” في السجن المركزي بإب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد مصدر محلي، مساء اليوم الاثنين، باندلاع أعمال شغب في السجن المركزي بمحافظة إب الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.

وذكر المصدر لـ"المشهد اليمني" أن حراسة السجن قاموا بإطلاق قنابل ومسيلات للدموع بداخل عنابر السجناء، ما تسبب في اختناق عدد منهم.

واشار المصدر الى أنه تم إشعار نزلاء السجن في وقت مبكر من اليوم بتسليم هواتفهم.

وكان عدد من السجناء أطلقوا مناشدة في وقت سابق، للتضامن والوقوف معهم بشان ما يتعرضون له، من محاولات لمصادرة هواتفهم وقطع تواصلهم مع أهاليهم.