شكرا لبحثكم عن خبر وفاة رئيس الوزراء اليمني الاسبق ”باجمال” والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر اعلامية ان رئيس الوزراء اليمني الاسبق عبد القادر باجمال توفي اليوم عن 67 عاما , وبعد سنوات من اصابته بجلطة دماغية.

وشغل عبدالقادر باجمال منصب وزير خارجية اليمن الجنوبي، ثم وزير خارجية اليمن الموحد، ثم رئيس وزراء اليمن لثلاث فترات متتالية 2001 و2003 و2006. كما شغل أمين عام حزب المؤتمر الشعبي العام.

وكان قد دخل باجمال في أبريل 2008، في حالة غيبوبة إثر إصابته بجلطتين متتاليتين (قلبية ودماغية) في سنغافورة.