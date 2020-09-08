شكرا لبحثكم عن خبر حادث مروري مروع يحصد أرواح خمسة مشايخ بارزين في لحج (الاسماء) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أودى حادث مروري مروع بمنطقة العند، اليوم الاثنين، بأرواح خمسة من القيادات القبلية البارزة بمحافظة لحج؛ وفقا لمصادر محلية.

وذكرت المصادر أن شيخ مشايخ ردفان عارف الاخرم، وأربعة آخرين من شيوخ ووجاهات قبيلة القطيبي، كبرى قبائل المنطقة، لقوا حتفهم بالحادث المروع، بينما كانوا عائدين من فعالية احتجاجية في مدينة الحوطة، على مقتل أحد أبناء القبيلة برصاص قوات الامن.

وأوضحت المصادر بانه قتلى الى جانب الشيخ الاخرم، في الحادث أيضا، الشيخ ناصر المسعودي القطيبي، والشيخ فضل شايف العيسائي القطيبي، وناصر عبدالرب اليافعي، وهيثم الضميري.

وتحصد الحوادث المرورية أرواح عشرات اليمنيين بكافة المحافظات بشكل شبه يومي.