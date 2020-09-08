شاهد بالفيديو .. أول تحرك ميداني لقائد التحالف الجديد الفريق الركن ”مطلق بن الأزيمع”

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يزيد بن سلمان - شبوة - اطلع نائب رئيس هيئة الأركان العامة السعودية و قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع على موقف سير العمليات العسكرية ودعمها من قبل قيادة القوات المشتركة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة .
وقالت وكالة الانباء السعودية "واس" ان قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، التقى خلال زيارته للوحدات المرابطة بالحد الجنوبي للمملكة ، قادة الوحدات الميدانية ومنسوبي القوات المسلحة وقوات التحالف المشاركين في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل.
وكان قد صدر امر ملكي سعودي يقضي إنهاء خدمة قائد القوات المشتركة السابق الامير فهد بن تركي و بإحالته إلى التقاعد مع عدد من الضباط والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع للتحقيق , وتعيين الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع قائد للقوات المشتركة.
#فيديو_الدفاع— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) September 7, 2020
نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة/المكلف يزور الوحدات الميدانية المرابطة بـ #الحد_الجنوبي.#نعود_بحذر pic.twitter.com/nnmcnC9d9Q
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