شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو .. أول تحرك ميداني لقائد التحالف الجديد الفريق الركن ”مطلق بن الأزيمع” والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - اطلع نائب رئيس هيئة الأركان العامة السعودية و قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع على موقف سير العمليات العسكرية ودعمها من قبل قيادة القوات المشتركة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة .

وقالت وكالة الانباء السعودية "واس" ان قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، التقى خلال زيارته للوحدات المرابطة بالحد الجنوبي للمملكة ، قادة الوحدات الميدانية ومنسوبي القوات المسلحة وقوات التحالف المشاركين في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل.

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وكان قد صدر امر ملكي سعودي يقضي إنهاء خدمة قائد القوات المشتركة السابق الامير فهد بن تركي و بإحالته إلى التقاعد مع عدد من الضباط والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع للتحقيق , وتعيين الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع قائد للقوات المشتركة.