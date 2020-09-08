شكرا لبحثكم عن خبر تعميم حوثي جديد ومجحف بحق المدارس الخاصة بصنعاء (وثيقة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت سلطات مليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء، اليوم الاثنين، تعميم جديد بشأن مسميات المدارس الخاصة ومرتبات المدرسين. وقضى تعميم وزاري برقم (821)، تلقاه "المشهد اليمني"، بتغيير مسميات المدارس الخاصة التي تحمل اسماء اجنبية لدول تقف مع التحالف العربي. Advertisements وافاد التعميم بان الحد الادنى لرواتب المدرسين في تلك المدارس لا يقل عن ثلاثون الف ريال. ونوه بضرورة إقامة رحلات خارج المدن التي تقع فيها، وكذلك اقامة انشطة ترفيهية وفقا لتوجهات المليشيا. ومنذ مطلع العام الجاري تشهد المدارس الاهلية بصنعاء وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا، توجهات جديدة ابرزها استغلال المناسبات الخاصة بالمليشيا وفرض التعاطي معها في كافة المدارس الاهلية سواء عبر الاذاعات المدرسية، أو من خلال إقامة أنشطة وفعاليات خاصة بها، وأبرز تلك الفعاليات ما يسمى بيوم الولاية، وما يسمى بميلاد فاطمة الزهراء، وما يسمى بأسبوع الشهيد، وما يسمى بميلاد الامام زيد، وما يسمى بيوم الصرخة، فضلا عن يوم الصمود.



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