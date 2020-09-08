- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميليشيا الحوثي تقضي بإعدام 109 مواطن يمني ومصادرة أموالهم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ميليشيا الحوثي تقضي بإعدام 109 مواطن يمني ومصادرة أموالهم
الثلاثاء 8 سبتمبر 2020
الخليج 365
أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء، الاثنين، حكما يقضي بإعدام ومصادرة أموال 109 مواطنا يمنيا، بذريعة التعاون مع دول تحالف دعم الشرعية.
وأقرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة، الخاضعة للحوثيين، إدانة 109 أشخاص بالتهم المنسوبة إليهم ومعاقبتهم بالإعدام تعزيراً ومصادرة جميع أموالهم العقارية والمنقولة الموجودة داخل وخارج اليمن، وفق ما نشرته وسائل اعلام تابعة للحوثيين.
واتهمت تقارير حقوقية دولية،مراراً ميليشيا الحوثي باستخدام القضاء في مناطق سيطرتها لتصفية حسابات سياسية ضد كل من يعارض او يقف في وجه مشروعها الانقلابي الطائفي المدعوم إيرانياً.
وسبق لميلشيات الحوثي ان عملت على مصادرة ونهب أموال مسؤولين في الحكومة الشرعية بمناطق سيطرتهم واقتحام منازلهم، بالإضافة إلى نهب كافة المؤسسات الخاصة والعامة، وأصدرت احكام مشابهة بحق عشرات البرلمانيين الذين لم يخضعوا لسلطتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر ميليشيا الحوثي تقضي بإعدام 109 مواطن يمني ومصادرة أموالهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.