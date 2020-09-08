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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نزوح 334 أسرة في محافظة مأرب بسبب تصاعد القتال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نزوح 334 أسرة في محافظة مأرب بسبب تصاعد القتال
الثلاثاء 8 سبتمبر 2020
الخليج 365
قالت منظمة الهجرة الدولية إن 334 أسرة نزحت في محافظة مارب خلال أسبوع، بسبب تصاعد القتال في عدة مديريات بين القوات الحكومية والحوثيين.
وأضافت المنظمة في تقرير لها، أنه بين 30 أغسطس و 5 سبتمبر، تتبعت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة 543 أسرة أو 3258 فردًا نزحوا مرة واحدة على الأقل.
وأشارت المنظمة إلى أنه تم رصد 334 أسرة نازحة في محافظة مارب، منها 153 أسرة في مركز المحافظة، و9 أسرة في مديرية رحبة، و90 أسرة في مديرية الجوبة.
كما رصدت المنظمة 51 أسرة في عدة مناطق بمحافظة شبوة معظمها نزحت من محافظة مارب.
وسجلت المنظمة أيضاً 58 أسرة نازحة في محافظة "الحديدة"، جميعها حالات نزوح داخلي.
وقالت المنظمة أنه منذ مطلع العام الجاري إلى 5 سبتمبر، تقدر المنظمة الدولية للهجرة في اليمن أن 22 ألف و342 أسرة أو 134 ألف و52 فردًا قد تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل.
وتشهد مديريات محافظة مارب الشمالية والجنوبية والغربية معارك ضارية منذ أسابيع، بين القوات الحكومية وميليشا الحوثي، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات من الطرفين، فضلا عن نزوح مئات الأسر من مناطق التماس.
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