شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من عائلة الصحفي "خاشقجي" بعد صدور الأحكام النهائية في قضية قتله وإغلاقها نهائيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتبرت عائلة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، أن أحكام الحق العام التي أصدرتها المحكمة الجزائية تمثل “رادعًا لكل مجرم ومسيء مهما كان”، وواصفة إياها بالعادلة.

وقال محامي العائلة المستشار معتصم خاشقجي : إن “الجرائم المرتكبة من هؤلاء المحكوم عليهم جرائم كبيرة والأحكام في الحق العام المتضمنة عقوبات السجن المختلفة هي أحكام عادلة ارتضتها المحكمة التي تحكم بشرع الله والنظام العام”، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”.

وأضاف: أن الأحكام “تعتبر رادعًا لكل مجرم مسيء مهما كان، ولقد ارتضينا كعائلة منذ البداية تطبيق شرع الله وحكمه. ولا توجد في العالم اليوم محكمة أو جهة تطبق شرع الله وحكمه كمحاكم المملكة العربية السعودية”.

وختم محامي عائلة “خاشجقي”، بقوله: “لقد فوضنا أمرنا لله ثم ولاة أمرنا الذين أدوا الأمانة ونفذوا الوعد فلهم منا كأسرة خاشقجي كل الشكر والتقدير والعرفان والولاء”.