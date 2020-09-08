شكرا لمتابعة خبر عن بخذلان طيران التحالف : هل دقت ساعة الصفر وقتحم مارب .. مصدر عسكري يكشف عن تحولات خطيرة في سير المعركة مع الحوثيين بمارب ويحمّل التحالف العربي مسؤولية سقوط المدينة بيد الحوثيون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر عسكري في الجيش الوطني عن تحولات وصفها بالخطيرة في سير المعركة مع جماعة الحوثي بمحافظة مارب.

وأكد المصدر أن جماعة الحوثي تتقدم بشكل سريع باتجاه مدينة مارب وحقول صافر، في ظل مسانده محدودة من قبل طيران التحالف.

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وحمل المصدر التحالف العربي المسؤولية الكاملة في اسقاط مدينة مارب بيد جماعة الحوثي ، خصوصا ولديه أوراقه السياسية والدبلوماسية لدى الامم المتحدة التي كان بإمكانه استخدامها لإيقاف تقدم الحوثيين تجاه مارب.

وقال المصدر: إذا كان التحالف يعجز عسكريا عن مواجهة مليشيا الحوثي فهو معذور، لكنه ليس عاجزا عن استخدام أوراقه الدبلوماسية للضغط من أجل إيجاد اتفاق شبيه باتفاق ستوكهولم في الساحل الغربي يجنب مارب السقوط بيد جماعة الحوثي .

واعتبر في الوقت نفسه أن ما يحدث في مارب يعكس مؤامرة كبيرة من قبل قيادات عسكرية وشخصيات اجتماعية لها ثقلها في المحافظة.

واستغرب من خذلان طيران التحالف للجيش الوطني في مختلف جبهات مارب، والتي ساهمت بشكل كبير في تمكين جماعة الحوثي من بسط سيطرتها على أجزاء كبيرة من المحافظة ودنوها لمدينة مارب وحقول صافر.

وتساءل المصدر ماذا تستفيد دول التحالف العربي من سيطرة الحوثيين على مدينة مارب وحقول صافر خصوصا وان التحالف وجد من أجل دعم الشرعية وليس من أجل دعم جماعة الحوثي .؟!

وطالب قيادة التحالف بتوضيح ما يجري في غرفة العمليات المشتركة والكشف عن الاستراتيجية الجديدة لقوات التحالف بشأن محافظة مارب.

وأكد أن دماء الشهداء من خيرة أبناء الجيش الوطني ليست رخيصة إلى هذه الدرجة التي يعتقدها التحالف، محذراً بأن سقوط محافظة مارب بيد جماعة الحوثي سيكلف التحالف الكثير وسيتم الكشف عن كل الأوراق على مستوى وسائل الإعلام المحلية والخارجية.

واختتم المصدر تصريحه داعيا دول التحالف الى سرعة تلافي سير المعركة خلال ساعات قبل خروج الأمر عن السيطرة، والحد من تقدم جماعة الحوثي باتجاه مدينة مارب التي باتت على مسافة قصيرة جدا من خط المواجهة أن لم تكن تحت السيطرة النارية للحوثيين.