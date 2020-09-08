شكرا لمتابعة خبر عن صحفي يمني : يصرخ من قلب مأرب .. المدينة قاب قوسين أو أدنى من السقوط بيد الحوثيين وهذا هو الدليل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطلق إعلامي ومراسل ميداني يمني يعيش في مارب نداء استغاثة للجميع لإنقاذ محافظة مارب من السقوط بيد الحوثيين.

وقال الإعلامي عبدالإله البوري إن المعارك أصبحت قريبة للغاية من المدينة وإن سكان المدينة باتوا يسمعون أصوات الاشتباكات التي تقترب كل يوم أكثر فأكثر.

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وقال البوري إن الوضع خطير للغاية وإنه يخشى أن تكون مارب أقرب الآن للحوثي من الشرعية.

وطالب البوري المواقع الإخبارية والصحفيين أن يكفوا عن ادعاء الانتصارات والتنبه للخطر القادم بدلاً من توزيع انتصارات وهمية.

يكفي خلااااص يا أصحابنا الحرب الإعلامية وحدها لا تكفي حان الوقت أن نعترف أننا في وضع خطير وأن الميليشيات أصبحت قريبة من مأرب وأصوات الرصاص باتت تسمع من غرف الفنادق... أشعر أن مأرب أصبحت أقرب للحوثيين منا.

— عبدالإله البوري (@abdullahbwory) September 6, 2020