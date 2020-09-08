شكرا لمتابعة خبر عن مصدر عسكري : يكشف مجريات معركة مارب ويؤكد بأن سقوطها لا يعني نهاية المعركة مع الحوثيون ؟! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استغرب مصدر عسكري في الجيش الوطني من الهالة الإعلامية المرافقة للمواجهات العسكرية التي تشهدها محافظة مارب مع جماعة الحوثي، وما تتضمنه من تهويل على خلفية الاختراقات العسكرية التي تقوم بها جماعة الحوثي في عدد من مديريات محافظة مارب.

وأكد المصدر أن سقوط مارب او بقائها ليس نهاية المطاف، فالمشروع الوطني الذي تقاتل من أجله قوات الجيش الوطني لا يقتصر فقط على جغرافيا مارب، لأنه مشروع كبير يشمل تحرير كل شبر وكل محافظة من محافظات اليمن.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : الفنانة رانيا يوسف “مدمنة التعري” تستفز متابعيها بالاستحمام عارية في أحضان الطبيعة!

إن كيدهن عظيم .. سيدة لبنانية “غلبت الشيطان” بما فعلته مع ضحاياها بملابس مغرية قبل أن تسرق منهم آلاف الدولارات

شاهد .. مشهد ساخن : للفنانة هيفاء وهبي وهي باحضان معتصم النهار يثير ضجة عارمة (فيديو الله يستر من الي هيشوفوه)

فيديوهات الجنس الجماعي بفندق الفيرمونت تهزّ مصر .. هيفاء وهبي وتامر حسني وعدد من المشاهير في ورطة كبيرة الآن!

“أعلى ما في خيلكم اركبوه”.. “شاهد” هيفاء وهبي تتخلى عن “انوثتها” في تسريب صوتي فاضح وخادش للحياء ضد المصريين!

طبول الحرب تقرع : أردوغان يتحدى القوى العظمى في العالم .. ويعلن لن تستطيع أي قوة على وجه الأرض أن تواجه تركيا

بينهم الصحفي انيس منصور .. مصادر تكشف عن مخطط إماراتي لإستهداف اعلاميي الشرعية وازاحتهم من المشهد السياسي في اليمن ؟

Advertisements

وردنا الآن : معارك طاحنة في أبين والطيران الإماراتي يدخل على خط المواجهات (تفاصيل)

ثلاثة شبان يمنيين يرتدون ملابس نسائية ومكياج ويقومون بالرقص في حفل زفاف أحد أقربائهم .. وثيقة رسمية + صورة

مندوب مبيعات في دبي .. يدخل إلى منزل زميلته فوجدها عارية مع زميلها وما فعله صادم!

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

واوضح انه من الطبيعي ان يتقدم الحوثيين تجاه مارب بعد زجهم بكل ثقلهم العسكري وخوضهم معركة انتحارية للتقدم صوب المدينة.

واعتبر المصدر ان تقدم جماعة الحوثي باتجاه مدينة مارب لا يعني نهاية التاريخ او نهاية وجود الجيش الوطني، فالحرب دائما سجال وهي كر وفر، ولا يزال الجيش الوطني باسط سيطرته على أكثر من 80% من أراض اليمن.

مشيراً إلى أن محافظة مارب هي واحدة من محافظات الجمهورية وسقوطها لن يؤثر على الجيش الوطني أو على الشرعية، كما تصوره بعض وسائل الإعلام.

ولفت إلى أن تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية لا يزال موجودا بجانب الجيش الوطني وكل الشرفاء من أبناء هذا الوطن، وسيتم استعادة العاصمة صنعاء ومحافظة مارب وبقية المحافظات التي سقطت بيد جماعة الحوثي.

وجدد المصدر تأكيده بأن الجيش الوطني هو الصخرة الصماء التي تتحطم عليها كل المؤامرات والدسائس، وستفشل جماعة الحوثي ويتم دحرها واخراجها من محافظة مارب، حسب تعبيره.

وعبر المصدر عن أسفه لما وصفها بالخيانات من قبل بعض قبائل مارب، وتحالفها مع مليشيات الحوثي ودعمها ومساندتها لاحتلال محافظة مارب، وهو مالم يكن في الحسبان، حد وصفه. مؤكدا أن الجيش الوطني سيضرب بيد من حديد لكل من قدم أي شكل من أشكال الدعم للمليشيات، عاجلا أم آجلا.