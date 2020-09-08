شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن حادثة صادمة تهز الكويت .. مواطن يختلي بزوجة شقيقة في المطبخ ..وماحدث كان مفاجئ ولم يتخيلة أحد ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف مصدر أمني كويتي، تفاصيل قضية وصفها ناشطون بأنها تدل على قرب "علامات الساعة"، بعد أن اختلى كويتي خمسيني بزوجة شقيقه في المطبخ في محاولة لمواقعتها.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن المصدر، أن خمسيني من غير محددي الجنسية احتجز في مخفر شرطة الصليبية على خلفية اتهامه بخدش حياء زوجة شقيقه التي تصغره بخمس سنوات فقط.

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• بعد ان بلغت سن الرشد .. شاهدو كيف اصبح شكل الفنانة حلا الترك .. ظهرت كأنها حورية من الجنة وارتدت ملابس فاتنة ومثيرة وكشفت عن المستور في جسدها .."فيديو"

• ظهرت كأنها حورية من الجنة وقتلت نساء الكون بجمالها .. طبيبة عراقية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بجمالها الشديد ، وأمير سعودي يعرض عليها مليون دولار للزواج منه ..شاهد الصور التي اذهلت الجميع

• تسريب فيديو صادم لمذيعة قناة MBC الإعلامية السعودية "لجين عمران" ..استعرضت جسدها بطريقة فاضحة واعترفت أنها تجاوزت الخطوط الحمراء ..شاهد

• السعودية : فتاة مراهقة تشكو على الهواء مباشرة أنها تمارس العادة السرية بشكل مفرطة ولن تستطيع التوقف عنها حتى اذا تزوجت .. شاهد ماهو العلاج البسيط الذي وصفه لها الدكتور طارق الحبيب .. مفاجأة لم يتخيلها أحد ..«فيديو»

• بالصور والتفاصيل .. هذا هو " لورانس العرب " الذي أعلنت السعودية تحويل منزله معلماً سياحي .. مفاجأة غير متوقعة للشعب السعودي بشأن هوية زوجته .. شاهد

• فنانة عربية شهيرة تلد دون زواج .. ومفاجأة غير متوقعة بشأن هوية الفنان الذي حملت منه .. (صور)

• تسريب فيديو صادم للفنانة ياسمين صبري وهي تسبح شبه عارية .. والمفاجأة بردة فعل زوجها ابو هشيمة على ظهورها الفاضح ..شاهد

• شاهد المفاجأة التي ستحدث لجسمك اذا شربت عصير الليمون يومياً !!

• العربية تعلن في خبر عاجل .. قرار صارم من إدارة التلفزيون بفصل هذة المذيعة نهائيا بعد إدانتها بسرقة عطور واكسسوارات .. لن تصدق من تكون هذة المذيعة السارقة !؟

Advertisements

• أمير سعودي يذهل الجميع بوسامته الخارقة ويخطف قلوب الفتيات ..شاهد ما الذي حدث له .."صور"

• جميلة مسلسل "باب الحارة" تصدم جمهورها بظهور فاضح وهي بدون بنطلون .. شاهد الصور

• عاجـــل: الكويت تصحو على جريمة اخلاقية مروعة ليس لها مثيل في تاريخ البلاد.. شاهد ما الذي حدث

• هل تذكرون "شريفة" زوجة أبو شهاب في مسلسل باب الحارة .. شاهدو الصور العارية التي نشرتها اليوم .. كل شيء على الطبيعة أحلى !!

• سعودي أقنع زوجته بعلاقة مع فتاة مصرية .. وبعد مرور عدة أيام اكتشفت المفاجأة التي لم تخطر على بآل أحد ..شاهد

• شاهد الفضيحة : تسريب فيديو لعضو بمجلس الشورى في البحرين وهو يمارس الجنس مع فتاة قاصر ..وملك البلاد يدخل على الخط !!

• الخطوط الجوية السعودية تفاجئ الجميع بإعلان جديد عن موعد عودة الرحلات الدولية وتكشف عن تغير طارئ في الرحلات الداخلية

• تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد

-----------------------

وقال المصدر: إن "سيدة من مواليد 1970 أبلغت مخفر شرطة الصليبية بأنها كانت تعد طعام الإفطار، وإذ بها تفاجأ بشقيق زوجها، وهو من مواليد 1965، يأتي إلى داخل المطبخ ويقدم على تصرف خادش للحياء".

وأكدت الضحية خلال التحقيقات، أنها "قامت بالصراخ على المتهم (شقيق زوجها) وتوجيه السباب إليه، فما كان منه إلا أن غادر المنزل خجلًا مما صدر عنه".

وختم المصدر، بأنه "فور تسجيل السيدة بلاغًا بالواقعة تم الاتصال بالمدعى عليه وإبلاغه بالحضور فورًا وإلا فسيتم ضبطه، ليسارع بالحضور، ونفى ما ذهبت إليه زوجة شقيقه زاعمًا أن هناك خلافات بينهما".

جدير بالذكر أن الواقعة هزت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، فيما وصفها ناشطون بأنها من "علامات الساعة"، وذلك بسبب اعتداء رجل على زوجة شقيقه التي من المفترض أن يحفظ عرضها.