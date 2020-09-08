أعلنت ميليشيا الحوثي الانقلابية أمس الاثنين عن إغلاق مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الأممية ابتداء من يوم غد الأربعاء التاسع من سبتمبر الجاري بذريعة عدم وجود المشتقات النفطية.
وأبلغت الميلشيات منظمة الأمم المتحدة بإيقاف الرحلات الجوية إلى مطار صنعاء ابتدأ من الأربعاء تحت ذريعة انعدام المشتقات النفطية بسبب منع دخولها من قبل الحكومة والتحالف، وفقا لمذكرة باسم خارجية الحوثيين الغير معترف بها في صنعاء.
وفي سياق آخر شكا الحوثيون من أن منظمة الصحة العالمية علّقت مشروع الجسر الطبي الإنساني لنقل المرضى إلى الخارج عبر مطار صنعاء الدولي والذي كان قد دُشن في فبراير مطلع العام الجاري، في رحلات جوية منتظمة لنقل الجرحى للعلاج خارج البلاد.
وفي الوقت الذي أعلن فيه الحوثيون عن توقف الرحلات الجوية إلى مطار صنعاء بذريعة انعدام المشتقات النفطية، تمتلئ شوارع وأحياء العاصمة صنعاء بالأسواق السوداء والتي انتشرت خلال الفترة الماضية بشكل غير مسبوق ويشرف عليها قيادات حوثية ومتنفذين حوثيين.
والسبت الماضي اتهم المجلس الاقتصادي التابع للحكومة الشرعية ميليشيا الحوثي بتعزيز السوق السوداء في تجارة الوقود ما أدى إلى ارتفاع قيمة الوقود في مناطق سيطرة الميليشيات بنسبة تزيد عن 150% عن السعر الطبيعي.
وأكد المجلس في بيان له أن واردات اليمن من الوقود خلال العام الجاري تكفي احتياجات اليمنيين حتى نهاية شهر أكتوبر 2020 دون وقوع أي أزمات موضحا إلى أن أي أزمات حالية هي مفتعلة لتعزيز السوق السوداء من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية
يشار إلى أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تعمد إلى افتعال الأزمات المتتالية، ورفع أسعار المشتقات النفطية وبيعها في السوق السوداء في الوقت الذي يعيش فيه غالبية المواطنين في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتهم تحت خط الفقر.
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يعلنون إغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات الأممية ويشكون تعليق منظمة الصحة "نقل المرضى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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