وفاة رئيس الحكومة الأسبق "عبد القادر باجمال" عن عُمر ناهز 74 عاماُ

توفي رئيس الوزراء اليمني الأسبق عبد القادر با جمال، الإثنين، عن عمر ناهز 74 عام، وبعد معاناة مع المرض حيث تعرض لجلطة دماغية قبل نحو عام.

وشغل "با جمال" منصب رئاسة الوزراء من 2001 إلى 2006، كما شغل منصب أمين عام حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم حينها في اليمن، وقبل ذلك كان وزيرا للخارجية، كما كان أيضا بذات المنصب قبل الوحدة اليمنية في اليمن الجنوبي.

وتلقى تعليمه في القاهرة وتخرج من كلية التجارة، وولد في منطقة "الغرافة" بمحافظة حضرموت (شرق اليمن)، عام 1946.

وعزى الرئيس هادي نائبة ورئيس الحكومة رئيس الجمهورية، بوفاة "باجمال"، مشيدين بأدواره النضالية والقيادية بمختلف المناصب التي تقلدها خلال مسيرة حياته في خدمة وطنه، وقال الرئيس هادي "أن الفقيد كان رجل ادارة ودولة ونموذجا لرجل الدولة الوطني المخلص المتفاني في أداء واجباته ومسؤولياته".