أصدرت محكمة حوثية في صنعاء الاثنين، حكما يقضي بإعدام ومصادرة أموال 109 من مواطنين يمنيين بذريعة التعاون مع دول التحالف العربي.
وبحسب وكالة سبأ الحوثية، "فإن المحكمة أقرت بإدانة نحو 109 بالتهم المنسوبة إليهم ومعاقبتهم بالإعدام تعزيراً ومصادرة جميع أموالهم العقارية والمنقولة الموجودة داخل وخارج اليمن".
يأتي ذلك بعد يوم وأحد من إصدار المحكمة العسكرية التابعة للحكومة الشرعية بمحافظة مأرب حكما يقضي بالإعدام تعزيرا ضد حوثية متورطة بجرائم اغتيالات استهدفت ضباط في الجيش الوطني والاشتراك في جرائم زراعة عبوات ناسفة ومتفجرات استهدفت آليات ومعدات الجيش، فيما أحالت 180 متهما على رأسهم عبد الملك الحوثي إلى النيابة العامة العسكرية.
وسبق لميلشيات الحوثي ان عملت على مصادرة ونهب أموال المسؤولين في الحكومة الشرعية بمناطق سيطرتهم واقتحام منازلهم، بالإضافة إلى نهب كافة المؤسسات الخاصة والعامة، وأصدرت حكم مشابه بحق عشرات البرلمانيين الذين لم يخضعوا لسلطتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة حوثية بصنعاء تصدر حكماً بإعدام 109 مواطناً يمنياً ومصادرة أموالهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.