شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية : فتاة مراهقة تشكو على الهواء مباشرة أنها تمارس العادة السرية بشكل مفرطة ولن تستطيع التوقف عنها حتى اذا تزوجت .. شاهد ماهو العلاج البسيط الذي وصفه لها الدكتور طارق الحبيب .. مفاجأة لم يتخيلها أحد ..«فيديو» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قال الدكتور طارق الحبيب ان نسبة كبيرة من الشباب في الوطن العربي يمارسون العادة السرية .

وفي ردة على سؤال فتاة سعودية اتصلت على برنامج الدكتور طارق الحبيب الذي يبث على قناة بداية ، وشكت من ادمانها للعادة السرية ، موضحة ان الزواج لن يحل مشكلتها .

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وكان رد الدكتور طارق الحبيب على الفتاة بقولة ان ممارسة العادة السرية قد يكون بدافع الرغبة الجنسية الزائدة وهذا علاجة الصوم وتخفيف السعرات الحرارية ، وقد يكون ممارسة العادة بسبب وسواس الجنس وهذا يعالج عن طريق الادوية والجلسات الخاصة :

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