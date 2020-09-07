شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تسريب فيديو صادم لمذيعة قناة MBC الإعلامية السعودية "لجين عمران" ..استعرضت جسدها بطريقة فاضحة واعترفت أنها تجاوزت الخطوط الحمراء ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تلقت الإعلامية السعودية لجين عمران، أغرب هدية من صديقتها المقربة مصممة الأزياء العراقية زينة زكي، والتي كانت عبارة عن باص حقيقي مليء بالفساتين.

ونشرت لجين عمران، فيديو رصدته “وطن”، يُوثق لحظة تلقيها “العيدية”، حيث تفاجأت بتوقف باص وردي اللون أمام منزلها، وحين دخلته، كان مليئاً بالفساتين التي تُشبه فساتين باربي.

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وقالت لجين: “زينة أرسلت لي مجموعتها الجديدة من فساتين السهرة لأختار منها ما أحبه كعيدية هذا العام”.

وبدأت لجين بتجربة بعض الفساتين، والتي كان أولها فستان زهري شفاف مزين بالريش من أطرافه، وقامت بقياسه واستعراضه أمام الكاميرا.

وأكدت لجين أن طريقة التوصيل الغريبة هذه، هي طريقة مصممة الأزياء زينة لإيصال أي موديل من تصاميمها إلى زبائنها.

وفي النهاية، وقع اختيار لجين على فستان أسود بكتف واحد، ونشرت صورتها فيه عبر “انستجرام” مرفقةً اياه بتعليق: “كل عام والجميع بخير وصحة وحب وسعادة وراحة بال الله يجمعكم بأهلكم وحبايبكم على خير ان شاءالله، حبيبتي وصديقتي المصممة المبدعة زينة زكي شكرا على أحلى عيدية”

وكانت قد انتشرت مؤخرًا بعض الأنباء عن زواج لجين عمران من رجل أعمال إماراتي بارز، وما عزّز تلك الأنباء، انتشار فيديو يجمعها بإحدى صديقاتها والتي تبارك لها على البرنامج ومن ثم ألمحت لوجود خبر سار آخر في حياة عمران، معلنة أنه سيتم الكشف عنه لاحقًا.

لكنّ “لجين” نفت الأمر جملةً وتفصيلاً، وقالت: “ياما زوجوني مرة سعودي ومرة إماراتي وجنسيات تانية وكل يوم يقولوا شيء وبتشوف بأي جنسية أنا ما عندي مشكلة.. بس وصل الموضوع أنهم يزوجني ويطلقوني كل يوم خليهم يستمروا زوجوني من شخصيات معروفة فنيا وسياسيا ورموز”.

وأضافت: “أنا حطيت خط أحمر إني ما أتكلم عن حياتي الشخصية وتحديدا فيما يخص إتزوجت أو ما اتزوجت”.