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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد الآن .. مقتل الزنداني بالقرب من منزلة وسط ظروف غامضة والجالية اليمنية تصف رحيل الاخير بالمؤلم والغادر

كشف ناشط يمني مقيم في الولايات المتحدة الامريكية عن مقتل مغترب يمني في ظروف غامضة أمس الأحد بمدينة بروكلين الامريكية .

وأكد الناشط اليمني جميل البعداني مقتل الشاب اليمني زيد الزنداني والبالغ من العمر 30 سنة اثر قيام مسلح مجهول بإطلاق رصاصتين أردته قتيلا داخل سيارته المر سيدس الفارهة بالقرب من منزله الواقع في منطقة بنسو نهور ست .

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ولفت البعداني بأن المسعفين حاولوا انقاذ الزنداني لكنه فارق الحياة أثناء اسعافه للمستشفى وأن الشرطة في مدينة بروكلين الامريكية تجري تحقيقاتها للكشف عن ملابسات الحادث المؤلم .