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صنعاء - ياسمين الخيامي - وفاة رئيس الوزراء اليمني اثر اصابته بجلطتين دماغية وقلبية

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خطط لها ضابطان رفيعا المستوى .. تفاصيل إحباط أخطر مؤامرة تستهدف الأمن الكويتي�الت مصادر اعلامية ان رئيس الوزراء اليمني الاسبق عبد القادر باجمال توفي اليوم عن 67 عاما , بعد سنوات من اصابته بجلطة دماغية.

وشغل عبدالقادر باجمال منصب وزير خارجية اليمن الجنوبي، ثم وزير خارجية اليمن الموحد، ثم رئيس وزراء اليمن لثلاث فترات متتالية 2001 و2003 و2006. كما شغل أمين عام حزب المؤتمر الشعبي العام. وكان قد دخل باجمال في أبريل 2008، في حالة غيبوبة إثر إصابته بجلطتين متتاليتين (قلبية ودماغية) في سنغافورة.