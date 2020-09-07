شكرا لمتابعة خبر عن ورد الآن.. خيانة كبرى… أكبر قبائل مأرب توجه ضربة غادرة للشرعية والجيش الوطني وجماعة الحوثي تعلن عن حدث كبير… وهذا ما قام به “علي أبو الحاكم” والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد الآن.. خيانة كبرى… أكبر قبائل مأرب توجه ضربة غادرة للشرعية والجيش الوطني وجماعة الحوثي تعلن عن حدث كبير… وهذا ما قام به “علي أبو الحاكم”

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كانت هذه تفاصيل خبر ورد الآن.. خيانة كبرى… أكبر قبائل مأرب توجه ضربة غادرة للشرعية والجيش الوطني وجماعة الحوثي تعلن عن حدث كبير… وهذا ما قام به “علي أبو الحاكم” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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